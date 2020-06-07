GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Akdeniz'de 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma keyfi

ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında yeniden dışarı çıkmanın key

Akdeniz'de 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma keyfi
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında yeniden dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Antalya'da saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.

Özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturanlar havanın güneşli olması nedeniyle gölgelik alanlarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Kontrollerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

- Muğla

Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu.

Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti.

- Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'na çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlenen yaşlılar, akranlarıyla sohbet etti.

- Isparta

Isparta'da ise sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini fırsat bilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar Mimar Sinan Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda güzel havanın tadını çıkaranların maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları dikkati çekti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
Gül Bahçeleri İlk Misafirlerini Ağırladı
BALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDE
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyurular yapıldı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber!
EN SÜPER SÜPÜRGE TAMİR BAKIM SERVİSİ
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması
Isparta'da salı ve karaağaç pazarları açılıyor! tarih verildi
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'da 35 yıldır aşkla motosiklet tamir ediyor
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI BU FIRSAT KAÇMAZ!!!!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak
Akıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimi
Isparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetim
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı
Isparta'nın ilçelerdeki kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manavIsparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav31 Mayıs 2020
Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldıIsparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı02 Haziran 2020
Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!01 Haziran 2020
Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!31 Mayıs 2020
Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? 31 Mayıs 2020
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıIsparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı02 Haziran 2020
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maskeDünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske02 Haziran 2020
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi içinIsparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için03 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR05 Haziran 2020
Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...01 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldüKahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü01 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020
Isparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşımIsparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşım01 Haziran 2020
Denizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildiDenizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildi01 Haziran 2020
Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira cezaHatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza01 Haziran 2020
Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildiAdana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi01 Haziran 2020
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulunduIsparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu03 Haziran 2020
Adana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testiAdana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testi01 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı Kahramanmaraş'ta restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı 01 Haziran 2020
Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı Doğu Akdeniz'de normalleşme süreci başladı 01 Haziran 2020