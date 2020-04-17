ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, tüm hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini bildirdi.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında üniversite mülkiyetinde/tahsisli her türlü kapalı kantin, kafe restoran, kuaför, tuhafiye, kırtasiye, bijuteri gibi yerlerin salgının izole edilmesi için tedbir amaçlı kapatılmasına ve kira taksitlerinin ise hayatın normale dönmesinin ardından alınmasına karar verildiğini belirtti.

Salgın nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini vurgulayan Ünal, "Özellikle iş yerleri kapanan esnaf ve özel sektör çalışanlarımız çok daha zor durumda. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan koronavirüse karşı ekonomi paketi kapsamında biz de Akdeniz Üniversitesi olarak üniversitemiz mülkiyetinde/tahsisli kantin, kafe restoran, kırtasiye gibi yerlerin kira ödemelerini erteleme kararı aldık. Amacımız bu zorlu süreçte esnafımızı, zor durumda olanları bir nebze de olsa rahatlatabilmek." ifadelerini kullandı.

Bu zorlu sürecin üstesinden dayanışma içerisinde gelinebileceğine dikkati çeken Ünal, Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmanın bir sorumluluk olduğunu bildirdi.