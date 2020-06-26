Akdeniz Üniversitesi: "Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu" ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in anne olduğunu bildirdi.Üniversiteden yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, annelik sevincine kavuşmuştur.&