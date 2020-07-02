İSTANBUL - Akbank, "İhracatçının Gücü Paketini" yeni ürün ve hizmetlerle zenginleştirerek müşterilerinin kullanımına sundu.



Akbank açıklamasına göre, banka, "dış ticaret deyince ilk akla gelen banka olma" hedefiyle 2019 yılında ihracatçılara sunduğu İhracatçının Gücü Paketini, gelen yoğun ilgi ve talep üzerine, dijital ve yeni ürünlerle zenginleştirdi.



Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal’ın katılımıyla 2 Temmuz’da gerçekleştirilen Akbank İhracatçı Buluşmaları online seminer (webinar) etkinliğinde destek paketinin yenilikleri anlatıldı.





- "Dalgalanmalı birçok dönemde ihracatçılarımız gücünü ve direncini göstermeyi başardı"



Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Binbaşgil, ihracatın Türkiye ekonomisindeki en öncelikli konuların başında geldiğini belirterek, "Sürdürülebilir ve yüksek büyüme ihracattaki başarımıza bağlı. Aynı şekilde ülkemize döviz kazandırmanın en önemli yolu da yine ihracat. Akbank için de ihracatı desteklemek en öncelikli konular arasında." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye’nin de çok farklı bir dönemden geçtiğini dile getiren Binbaşgil, "Bu sürecin ihracatımızı etkilediği bir gerçek, ancak tüm bu sıkıntıları birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Dalgalanmalı birçok dönemde ihracatçılarımız gücünü ve direncini göstermeyi başardı. Hayatın yavaş yavaş normalleştiği bugünlerde, ihracatçılarımızın benzer bir başarıyı tekrar sergileyeceklerinden eminim. Bu anlamda Akbank olarak bizler de üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. İhracatçılarımız için çözüm üretmeye, paketlerimizle ihracatçılarımızı desteklemeye ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik ve ekonomiyi destekleyecek pek çok adım attık"





Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal da Akbank olarak ülke ekonomisini desteklemeye yönelik çözümler ürettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Pandemi sürecinde de müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik ve ekonomiyi destekleyecek pek çok adım attık. Yaşadığımız zorlu süreçte, ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan ihracatçılarımızı destekleyecek çözümler sunmak en çok odaklandığımız konulardan biri oldu. Ayırdığımız özel kaynak kapsamında müşterilerimize 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü kredilerde avro için yüzde 1,10, ABD doları için yüzde 2,35’ten başlayan oranlarla çok cazip finansman imkanları sunuyoruz. Ayrıcalıklı faiz oranlarını içeren bu kredilerde üst limiti 1 milyon dolar/avro olarak belirledik. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık etmeye devam ediyoruz."





- "Yeni eklenen en önemli avantajların başında dijital yenilikler geliyor"





İhracatçının Gücü Paketine yeni eklenen en önemli avantajların başında dijital yeniliklerin geldiğini aktaran Tugal, "Dijital Dış Ticaret Tarifesi ile müşterilerimize Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden ‘tek bir tıkla’ ithalat transferlerini çok uygun tarife imkanlarıyla gerçekleştirme olanağı sağlıyoruz. Akbank müşterileri, bu tarifeyle 15 ya da 25 adet peşin ve/veya mal mukabili ithalat transferini istediği dijital tarifeyi seçerek, 'hızlı ve güvenli' bir biçimde gerçekleştirebilecekler. Uzun yıllardır dijitalleşmeye yatırım yapan Akbank, müşterilerine Kurumsal Internet Şube ve Yabancı Para Toplu Ödeme Sistemi gibi alternatif kanallardan da işlem yapma imkanı sağlarken, Swift Takip Sistemi ile de döviz para transferlerinin tüm detaylarını uçtan uca şeffaf bir şekilde ücretsiz izleme seçeneğini sunuyor. Dış ticaret firmalarımız paket kapsamındaki tüm avantajları 'akbank.com'dan detaylı görüntüleyebilir, şubelerimizden bilgi alabilirler." açıklamasında bulundu.





- İhracatçılara mil puan veya chip para hediyesi





Öte yandan açıklamaya göre, Akbank’ın 40 veya 100 işlemlik dış ticaret tarifelerinden birini seçip dış ticaret işlemlerini Akbank üzerinden gerçekleştirmeye başlayan ilk 600 ihracatçı kendi tercihine göre "100 bin mil puan" veya "300 TL chip para" hediye kazanıyor.

