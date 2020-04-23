OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu mesajında, ramazan ayının İslam alemine barış, kardeşlik, adalet ve özgürlük getirmesini temenni etti.

"11 ayın sultanı"na kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Durmuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Her türlü değerlerimizin, geleneklerimizin, inançlarımızın törpülendiği, bencilliğin, yalnızlığın arttığı bu zamanda, ramazan ayı münasebetiyle fert ve toplum olarak huzura, sevgiye, kardeşliğe ve yardımlaşmaya daha da önem vermeliyiz. Her ne kadar bu yıl ramazan ayına koronavirüs salgını sebebiyle buruk giriyor olsak da bu ay içerisinde tutacağımız oruçlarla, yapacağımız ibadetlerle, dua ve niyazlarla özellikle de idrak edeceğimiz Kadir Gecesiyle Yüce Allah'ımızın rızasına mazhar olarak, huzur ve mutluluk içinde bayram sabahına kavuşup hem de küresel salgından kurtulmuş olarak çıkarız inşallah."

