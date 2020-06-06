OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, yapımı devam eden 600 yataklı yeni Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaya, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor ve partililerle hastane inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Sağlık alanında yapılan yatırımların öneminin pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Kaya, "Koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla ülkelerdeki sağlık sektörünün kalitesi ortaya çıktı. ABD ve Avrupa ülkeleri sağlık altyapısında sınıfta kalırken, Türkiye dünyanın her yerinden övgü aldı. Özellikle şehir hastaneleri hizmetleriyle parmak ısırtırken, sağlık sektörünün geliştirilmesindeki önem salgınla mücadelede bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye son 16 yılda sağlık alanında yaptığı çalışmalarla adeta sınıf atladı. Sağlık alanındaki çalışmaların bir ürünü olan Osmaniye 600 Yataklı Yeni Devlet Hastanemiz Osmaniyeli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



