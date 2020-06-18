GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan açıklama:

OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı için Osmaniye'de 17,3 milyon lira bütçe tahsis edildiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı 30 yılı aşkın süredir kurucu üyesi olduğu Ul

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan açıklama:
67 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı için Osmaniye'de 17,3 milyon lira bütçe tahsis edildiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı 30 yılı aşkın süredir kurucu üyesi olduğu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleriyle bugüne kadar toplam 600 Milyon dolarını aşan 10 proje ile 1,35 milyon hane halkına ve 5,4 milyon üreticimize ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Durmuşoğlu, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dezavantajlı coğrafi koşullarda yaşayan üreticilerin değer zincirini geliştirmek, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla gelirlerini arttırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla genelde dağlık kesimlerde yaşayan üreticilere uygulanacak olan projenin Osmaniye için önemli olduğunu belirten Durmuşoğlu, “Kırsala yapılan yatırımın aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. AK Parti hükümetleri döneminde köklü ve süreklilik arz eden bir kırsal kalkınma programı uygulanmaya başlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 30 yılı aşkın süredir kurucu üyesi olduğu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleriyle bugüne kadar toplam 600 Milyon dolarını aşan 10 proje ile 1,35 milyon hane halkına ve 5,4 milyon üreticimize ulaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuşoğlu, ülke için hazırlanan ve 2018-2021 dönemini kapsayan Sonuç Odaklı Ülke Stratejik Fırsatlar Raporu hem Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) hem de Ülkemiz tarafından kabul edildiğini ve söz konusu raporda Yüksek Kesimler için Kırsal Kalkınma Programı (YKKKP) kapsamında 6 ili kapsayan "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin" uygulanması öngörüldüğünü vurguladı.

Yaklaşık 95,6 milyon avro olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı, Osmaniye, Adana ve Mersin illerini kapsayan Doğu Akdeniz ve Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz olmak üzere iki proje sahasını içerdiğine işaret eden Durmuşoğlu şunları kaydetti:

"Proje, Tarım ve Orman Bakanlığımızca ilçe bazlı gelişmişlik endeksleri dikkate alınarak, dağlık alanlarda, parçalı, küçük arazilere sahip, dezavantajlı coğrafik koşullarda yaşayan üreticilerimizin değer zinciri geliştirmek, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek gelirlerini artırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla genelde dağlık kesimlerinde yaşayan üreticilerimize uygulanacaktır.

İlimizde KDAKP Projesi Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas ilçelerimizin 600 rakım ve üzeri 45 köy ve 2 ilçe merkezinde uygulanacaktır. Program 2 etap halinde yürütülecek olup birinci etapta Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerimiz, 2. Etapta da Merkez, Kadirli ve Sumbas ilçelerimiz yer almaktadır."

Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı için Osmaniye'de 17,3 milyon lira bütçe tahsis edildiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Kamu altyapı yatırımları için 2020 yılında 12,5 milyon lira bütçe tahsis edilmiştir. 2020 yılı içerisinde bitkisel üretimle ilgili bireysel hibeler olarak ceviz bahçesi tesisi, çilek bahçesi tesisi, ceviz bahçesi modernizasyonu, nohut tarlası tesisi, makine ekipman alımları desteklenecektir. Bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili bireysel hibeler için 2020 yılında 3,3 milyon TL bütçe tahsis edilmiştir. 2020 yılı içerisinde teknik yayım desteği olarak lavanta yetiştiriciliği, yem bitkileri yetiştiriciliği, telli terbiye üzüm yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği ve erik yetiştiriciliği desteklenecektir. Demonstrasyonlar için 2020 yılında 665 bin lira bütçe tahsis edilmiştir."



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki hırsızlık olayını JASAT dedektifleri çözdü! yakalandılar
Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte riskli iller ve koronavirüs vaka sayıları
Binlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyordu
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta'da yeni nesil oyuncu bilgisayarları görücüye çıktı
Isparta'daki Demirel Müzesinden "demokrasi tarihi" yolculuğuna davet
​KÜLTÜR PORTALINDA ISPARTA FARKI
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!
​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yeni bir türü daha tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge13 Haziran 2020
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyorIsparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor12 Haziran 2020
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyorIsparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor12 Haziran 2020
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı14 Haziran 2020
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABERİŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER12 Haziran 2020
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdükBaşdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük12 Haziran 2020
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde BulunduVali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu12 Haziran 2020
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEKİKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK14 Haziran 2020
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle BuluşuyorLavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor13 Haziran 2020
Yeni bir türü daha tespit edildiYeni bir türü daha tespit edildi13 Haziran 2020
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak ZorundaTüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda14 Haziran 2020
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DEANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE14 Haziran 2020
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşürBalık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür14 Haziran 2020
Doğaseverler Düldül Dağı'nda kamp kurduDoğaseverler Düldül Dağı'nda kamp kurdu14 Haziran 2020
Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandıIsparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı12 Haziran 2020
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı15 Haziran 2020
Isparta'da jandarmadan aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme Isparta'da jandarmadan aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme 12 Haziran 2020
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK15 Haziran 2020
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!16 Haziran 2020
GÜNCELLEME - Burdur’da silahlı saldırı: 1 yaralıGÜNCELLEME - Burdur’da silahlı saldırı: 1 yaralı11 Haziran 2020