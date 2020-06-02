OSMANİYE - AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.



Kaya, ziyarette CGC Başkanı Ali Cihangir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girildiğini belirtti.

Tedbirlere uyulmasının önemli olduğunun altını çizen Kaya, "Artık ülkemizde Haziran ayı itibarıyla normalleşme takvimine geçildi. Kentimizde de esnaflarımız belirlenen kurallar dahilinde işyerlerini açmaya başladı. Bu anlamda bazı cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak da yasaklandı. Vatandaşlarımızın da bu çerçevede maskesiz sokağa çıkmamaları, sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri bu süreçte büyük önem taşımaktadır." dedi.

CGC Başkanı Cihangir de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.





