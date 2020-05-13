ANTALYA - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, eczacılığın, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip, toplumların yaşamında önemini hiç yitirmemiş bir meslek olduğunu bildirdi.

Uslu, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıla yayımladığı mesajında, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların, vatandaşların da en yakın sağlık danışmanları olduğunu belirtti.

Uslu, "Eczacılık, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olup, toplumların yaşamında önemini hiç yitirmemiş bir meslektir. İlacın, vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılığı özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan tüm eczacılarımızın, gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



