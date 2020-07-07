MERSİN - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde örtü altı domates yetiştiren üreticileri ziyaret ederek birlikte domates hasadı yaptı.

Yılmaz, beraberinde AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ile birlikte Kayacı Mahallesinde çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Daha sonra domates seralarını inceleyen Yılmaz, üreticilerle birlikte domates hasadı yaptı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada çiftçilerin sorunlarını iyi bildiğini ve alın terinin karşılığını alması için hükümet olarak destek verdiklerini belirtti.

Ülkede çiftçilerin bin bir emekle yetiştirdiği ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında tercih edildiğini ifade eden Yılmaz, "Hükümet olarak bizde üreticilerimizin emeklerine sonuna kadar desteğimizi sunuyoruz. Üreticilerimiz çok zor şartlarda üretim yapıyorlar, sıcakta ve soğukta ömürlerini geçiriyorlar. Allah yardımcıları olsun."dedi.