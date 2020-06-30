ADANA - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Karataş ilçesinde barınağın derinleştirilmesi, 2 dalgakıran yapılması ve arıtma tesisi projelerinin hayata geçirileceğini belirterek, "Karataş'ımıza 100 milyonluk bir yatırım geldi." dedi.



Ay, ilçedeki balıkçı barınağını ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karataş'ın kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Karataş halkına her zaman hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Ay, "Karataş'ta bölge halkının sorunlarını çözmek, vatandaşlarımızın deniz ve kumla buluşmasındaki problemleri en aza indirmek için yapılan 3 dalgakırana 2 dalgakıran daha ekleyerek dalgakıran sayısını 5'e çıkartıyoruz." diye konuştu.



Ay, dalgakıranların ihalesinin 3 gün sonra yapılacağı bilgisini vererek, balıkçıların da sorunlarını dilediklerini ifade etti.

Teknelerin yanaşma sorununa da çözüm getirilmesi amacıyla proje ihalesi başlatıldığını anlatan Ay, "Bu proje ihalemiz de 10-15 günde tamamlanacak. Ödeneklerimiz geldi, projemizi hazırlayacağız. Hemen akabinde ÇED ve diğer izinlerin alınması ile inşallah yapımına hızlıca başlayarak bu sorunu kökten çözeceğiz." diye konuştu.

Ay, bölgede atık suyu projesini hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Karataş, Akdeniz'in incisi ve pırlantası olmaya devam edecektir. Atık su projesi ile hem denizlerimiz daha temiz olacak hem ilçedeki kötü koku ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.



Karataş'ın turizm ve balıkçılıkta önemli bir ilçe olduğunu aktaran Ay, "Barınağın derinleştirilmesi ve dalgakıran yaklaşık 21,5 milyonluk bir yatırım. Arıtma tesisinde yaklaşık 50 milyon bütçe olacağını düşünüyoruz. Şebeke yenilenmesi işinde de 28 milyonluk bir durum var. Karataş'ımıza 100 milyonluk bir yatırım geldi." dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç de "Başta Karataş olmak üzere Adana'nın bütün ilçelerine ve bütün köşelerine hizmet götürme noktasında gayret edeceğiz." diye konuştu.



Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Bölgemiz tekne, gemi sayısı ve balıkçılık anlamında Türkiye'nin en büyük filolarına sahiptir. Buradaki yatırımın başta ülke ile Adana ekonomisine ve tüm balıkçılarımıza fayda sağlayacağına inancımız tamdır. Bundan sonrasında arıtma projesinde olduğu gibi hükümetimizin Karataş'a hizmetleri devam edecektir." ifadelerini kullandı.