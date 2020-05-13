ADANA - AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, şartlar ne olursa olsun üretimi destekleyeceklerini bildirdi.

Doğru, yazılı açıklamasında, kentin zorlu pandemi sürecinde iyi mücadele verdiğini ancak en küçük rehavet belirtisinin olumlu ilerleyen sürecin seyrini değiştireceğini belirtti.

Kalkınmanın temel şartının üretim olduğunu anlatan Doğru, "Şartlar ne olursa olsun üretimi destekleyeceğiz. Üreteni ve üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz. Hiçbir manipülasyona kulak asmıyoruz ve inandığımız yoldan yani milletimizin tayin ettiği istikametten yürümeye devam ediyoruz. Geleceğin güçlü Türkiyesi hedefimize ilerleyişimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.