AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığından kan bağışı kampanyası ADANA - AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı. Partinin Kadın Kolları Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılay ile "Bir kan üç can ku