KAHRAMANMARAŞ - Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Rabia Parkı'nda oluşturulan lavanta fotoğraf platosuyla ilçeye gelecek kişi sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Rabia Parkı içerisinde oluşturulan lavanta fotoğraf platosunda incelemelerde bulunan Güven, yaptığı açıklamada, ilçede 6 yıldan bu yana lavanta yetiştirdiklerini anımsattı.

Güven, peyzaj çalışmaları için başlattıkları lavanta yetiştirme işini çok farklı boyutlara taşıyarak, çevre ilçelere de lavanta desteği verdiklerini söyledi.

Lavanta üretimini Afşinli çiftçilere alternatif ürün haline getirmek için çalışma yaptıklarını ve 380 hektarlık lavanta bahçesi oluşturduklarını dile getiren Güven, "Şu anda ise Rabia Parkı içerisinde Lavanta Fotoğraf Platosu oluşturduk. Lavantanın yanı sıra daha birçok güzelliği insanlarımız burada görecek. İlçemizi yerli ve yabancı turisti çekebilmek için yaptığımız çalışmaların meyvesini almak istiyoruz." dedi.