KAHRAMANMARAŞ - Afşin Belediyesi, logosunu lavanta figürüyle tescilledi.

İlçede 6 yıl önce peyzaj çalışmaları için başlatılan lavanta üretimi ilçedeki çiftçiler için gelir getirici alternatif ürün oldu. Belediye tarafından 350 dekar arazide ekimi yapılan lavantalar "Efsus" markasıyla ticari ve endüstriyel üretime kazandırılıyor.

Afşin Belediyesi, logosunda bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi figürüne lavanta figürü ekleyerek Türk Patent ve Marka Kurumunda tescilletti.

Lavanta üretiminde marka şehir olmak için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye meclis toplantısında tescilli Afşin Belediyesi logosuna lavanta figürünü eklediklerini belirtti.

Afşin'de aromatik bitkiler konusunda çiftçilere yeni alternatif ürünler kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Lavanta ile başlayan yolcuğumuz yağlık gül çalışmalarımızla devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte zambak, Maraş lalesi, kekik yağı gibi diğer aromatik bitkilerin üretilmesini amaçlıyoruz. Efsus markası adı altında pazarlamaya başlayacağız. Afşin'in aromatik bitkiler ve lavanta konusunda Türkiye'de önemli bir yer aldığını hissediyoruz. Güzel bir verim ve aroma yakaladık. Afşin'in lavanta şehri olduğunu tescillemek için logomuzu değiştirerek lavanta figürünü de koyduk. İnşallah aromatik bitkileri ve endüstrisine yerel ve bölgesel kalkınmamızda bir öncü olarak kullanmak istiyoruz. Bu alanda oluşan katma değer yüksek olduğu gibi çok çeşitli. Bunları Afşinli çiftçilerimize sunmak, gelecek nesillerimizin bu işlerden gelir elde etmesini arzuluyoruz. Yeni logomuz Afşinimize hayırlı olsun."