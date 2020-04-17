Adana'daki trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti ADANA - Adana'da kamyonla çarpışan kamyonetteki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Mustafa Esen yönetimindeki kamyonet, Adana-Karaisalı kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı