ADANA - Adana merkezli 4 ilde düzenlenen ve 16 şüphelinin yakalandığı şafak vakti uyuşturucu operasyonunun drone görüntüleri basınla paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun görüntülerinde, polisler araçlarıyla konvoy halinde şüphelilerin kaldığı adreslere gidiyor.

Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından özel harekat ekipleri uzun namlulu silahlarla bir adrese baskın düzenliyor.

Polis, detaylı arama yapmak için şüpheliye ait eve narkotik dedektör köpeğiyle giriyor. Daha sonra evde gözaltına alınan zanlı polis aracına bindiriliyor.

- Uyuşturucu "tokalaşma" yöntemiyle el değiştirmiş

Öte yandan, yakalanan 16 zanlıyla ilgili yeni bilgilere de ulaşıldı.

Ekiplerin yaptığı fiziki takipte, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarından bazılarının avuç içine gizledikleri uyuşturucuyu karşı tarafa "tokalaşma" yöntemiyle verdiği belirlendi.

Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheli aranıyor.

Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheliye ait adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlemiş, 16 zanlı yakalanmış, 610 gram esrar, 19 kök kenevir ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.