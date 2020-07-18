Adana'daki fuhuş soruşturması kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı ADANA - Adana'daki fuhuş soruşturması kapsamında aranan firari kadın şüpheli Muş'ta yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri öne sürülenlere yönelik 30 Haziran&