ADANA - Adana'da yolcu otobüsünün traktör ve minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 CMR 87 plakalı yolcu otobüsü, D-400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir traktöre çarptı.

Kontrolden çıkan otobüs, ardından 01 M 0459 plakalı minibüse de çarptı. Duramayan otobüs, ilk kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 500 metre uzakta refüje çıkarak durabildi. Refüjde otobüsün çarptığı bazı ağaçlar da devrildi.

Kazada, otobüsteki 2 kişi, minibüsteki 5 kişi ve traktördeki 1 kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.