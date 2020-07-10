Adana'da yasa dışı bahis operasyonu ADANA - Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ile bunlarla bağlantılı oldu