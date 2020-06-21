Adana'da "yan bakma" nedeniyle tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde "yan bakma" nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Avcılar Mahallesi'nde daha önce cezaevinden tahliye edilen K.Ş. (39) ile Erka