Adana'da yakalanan 3 kapkaç şüphelisinden 2'si tutuklandı ADANA - Adana'da, kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde, biri kadın 3 şüpheli, seyyar satıcıdan simit almak isteyen dede ile tor