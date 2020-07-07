Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası ADANA - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, 5 yıl hapis cezası verildi.Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.