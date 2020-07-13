ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Y.S.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada sanıktan uyuşturucu satın aldığı iddia edilen tanık A.S. de dinlendi.

Sanık Y.S.A, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını ve hakkında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.S.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.S.A'yı takibe almış ve 16 ile 22 Ağustos 2019'da Seyhan ilçesinde 3 kişiye uyuşturucu sattığını tespit ederek yakalamıştı.