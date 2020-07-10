Adana'da uyuşturucu satıcılarının şifreli konuşması deşifre edildi Şüpheliler ile uyuşturucu satın alanların teknik takibe takılmamak için telefonda "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ve "Çay içmek ister misin?" gibi şifreli konuşmalar yaptıkları belirlendi