Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı ADANA - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 3 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kişiyi t