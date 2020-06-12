Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı ADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Sümer ve Sinanpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığ