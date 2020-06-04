Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı ADANA - Adana'da, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir e