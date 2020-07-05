ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Feke ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde İzzet İlhan (36) yönetimindeki 80 DK 353 plakalı kamyonet yaklaşık 30 metreden şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Oğuzhan İlhan (11), Mehmet Saim Demir (10), Ebubekir Tosuncuk (7) ve Efe İlhan (7) yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.