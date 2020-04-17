Adana'da toplu taşıma araçlarına Kovid-19 denetimi ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 bin 512 toplu taşıma aracı denetlendi, 107 araç şoförüne ceza kesildi.Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamın