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Adana'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir şüphelinin bakkalda "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık
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ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir şüphelinin bakkalda "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Mimoza Caddesi'nde bir bakkala gelen şüpheli 9 liralık peynir aldıktan sonra iş yeri sahibine 100 lira vermek üzere parayı bir süre elinde tuttu.

İşletme sahibi para üstü 91 lira hazırladığı sırada şüpheli elindeki 100 lirayı cüzdanın arasına koydu ve işletme sahibinden 91 lira aldı.

İş yeri sahibi 100 liranın kendisine verilmediğini şüpheliye söylemesi üzerine, şüpheli cebinden çıkarttığı bozuk paraları göstererek 100 lira almadığını iddia ederek bakkaldan uzaklaştı.

Şüphelinin dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı da bırakarak mağazadan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



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