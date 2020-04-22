Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar F.Y, S.G. ve A.Y. ile a