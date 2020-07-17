Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar H.Y. ve S.A. ile avukatları hazır bul