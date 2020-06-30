ADANA - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 1 yıl 11 ay 12'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.Y. ve A.Ç. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık M.Y, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.
Diğer sanık A.Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların ''terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkları "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 11 ay 12'şer gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.