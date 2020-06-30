Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 1 yıl 11 ay 12'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.Y. ve A.Ç. ile avukatları hazır bulun