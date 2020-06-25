Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.Ç. ve V.Y. ile avukatları hazır bulundu.Sanık