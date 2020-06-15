Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar V.Y. ve S.Y. ile avukatları hazır bulundu.Sanık V.Y. s