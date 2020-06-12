Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar N.B. ve S.Ç. ile avukatları hazır bulundu.Sanı