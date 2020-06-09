Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar F.A, D.G. ve S.G. ile avukatları hazır bulundu.