Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar K.B, E.A. ve Ç.Ç. ile avukatları hazır bulundu.Sanık