Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar H.Y, A.Y. ve E.Ç. ile avukatları hazır bulundu.Sanık H