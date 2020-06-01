Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası ADANA - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.B, M.G. ve İ.B. ile avukatları hazır bulundu.