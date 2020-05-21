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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıy

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi
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ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Cuma H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı hazır bulundu.

Sanık Cuma H. savunmasında emniyetteki ifadesinde ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu belirterek, ''2015 yılında Suriye'de DEAŞ'a ait örgüt kamplarına gittim. Örgütsel faaliyetlerde 'Ebu Huzeyfe' kod adını kullandım. DEAŞ içinde herkes kod adı kullanıyordu. Örgüte ait kampta 12 gün boyunca askeri eğitim aldım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Sanık Cuma H'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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