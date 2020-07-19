Adana'da tartıştığı akrabasının yumruk darbesiyle ölümüne sebep olduğu iddiası ADANA - Adana'da bir kişinin, tartıştığı akrabasının yumruk atması sonucu düşüp başını yere çarparak hayatını kaybettiği ileri sürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Uğur Yarbaş (46) ile akrabası Kemal C. arasın