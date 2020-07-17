Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 heykelcik ele geçirildi ADANA - Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 heykelcik ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Suriye