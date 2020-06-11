ADANA - Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı.



Kent merkezinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.



Baskınlar sırasında polis, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken, bazı adreslerde de arama yaptı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra şüpheliler emniyete götürüldü.