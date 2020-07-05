Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu ADANA - Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Abdülbaki Akal (18) serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama