Adana'da silahlı kavganın ardından uyuşturucu ve tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı ADANA - Adana'da silahlı kavganın ardından satışa hazır 336 paket esrar, iki pompalı tüfek ve tabancayla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81 bin 211 Sokak'ta Cüneyt Y. ile Adnan K. arasında alaca