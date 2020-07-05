Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.Olayda, S.S, Ö.E. ve ismi öğrenileme