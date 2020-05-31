Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49002 Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup tartışmaya başladı.Tartışmanın silahların da k