Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı ADANA - Adana'da bir kişi, akrabası olan iki kardeşi silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Dede Korku Caddesi'nde iki katlı bir evin damında oturan kardeşler Kemal S ve Durmuş S ile akrabaları Hasan B arasında tartışma çıktı.